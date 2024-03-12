Американська розвідка: Путін не хоче прямої війни з НАТО

Президент Росії Владімір Путін майже точно не хоче прямої конфронтації з НАТО і обмежиться асиметричними заходами. Про це йдеться в оприлюдненій доповіді розвідувальної спільноти США, повідомляє Європейська правда.

Розвідка констатує, що розв’язана проти України війна обернулася для Росії великими проблемами, але вона досі залишається стійким і спроможним суперником, намагається пом’якшити наслідки санкцій для своєї економіки та посилює зв’язки з ключовими противниками США і Заходу загалом – Китаєм, Іраном і КНДР, що є великим викликом для Заходу.

За висновками розвідувальної спільноти, Москва майже точно не хоче прямого військового зіткнення з НАТО і обмежиться "асиметричною діяльністю", яка за її розрахунками, не переступатиме цю межу.

"Президент Володимир Путін ймовірно вважає, що Росія зірвала спроби України відвоювати значні території, що його розрахунок для перемоги цій у війні працює і західна, зокрема американська допомога для України є обмеженою, особливо на тлі війни між Ізраїлем і ХАМАС" , – йдеться у документі.

Розвідка констатує, що тісна економічна співпраця з Пекіном забезпечує Росії великий ринок для збуту енергетичних та інших ресурсів, більший захист від майбутніх санкцій і сильного партнера для протистояння США.

Росії вдалося переорієнтувати більшу частку морського експорту нафти, і з великою ймовірністю велика її частина продається за цінами вищими, аніж "стеля цін, встановлена G7, завдяки співпраці з незахідними партнерами і тому, що ціни минулого року зросли.

Розвідка вважає, що Москва продовжить застосовувати "усі доступні ресурси державної" влади для просування своїх інтересів і спроб підірвати вплив США і союзників, хоча відрізаність від західних ринків і технологій та втеча "людського капіталу" буде для неї викликом.