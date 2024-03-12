Шольц знову заявив, що проти передачі Taurus Україні

Канцлер Німеччини заявив, що не хоче створювати марних очікувань щодо ракет Taurus, тому чітко й конкретно підтверджує свою незгоду з можливістю передачі Україні цього виду озброєнь. Про це Олаф Шольц сказав під час спільної з малайзійським колегою Анваром Ібрагімом пресконференції у Берліні, повідомляє Укрінформ.

"Щодо однієї системи озброєнь, з огляду на ефективність і спосіб застосування, вважаю, що її не можна використовувати безконтрольно, але участь німецьких військових не є виправданою, навіть з-поза меж України" , - заявив глава уряду ФРН.

Тому, за словами канцлера, його чітка позиція в цьому питанні полягає в тому, що застосування цих ракет є "не виправданим".

"Це моє завдання як канцлера, як глави уряду, висловлюватися точно і не створювати жодних оманливих очікувань. І мої відповіді, відповідно, є чіткими" , - сказав Шольц.

Він повторив, що Німеччина, безумовно, є країною, яка найбільше підтримує Україну – фінансово, а також постачаннями зброї.

"Загалом попередні й обіцяні поставки сягають 28 мільярдів євро або 30 мільярдів доларів. Це значна сума. Ми мобілізували все, щоб Україна отримала від нас необхідну підтримку – боєприпаси, артилерію, танки, протиповітряну оборону різних типів", - заявив канцлер.

Він назвав цю допомогу високоефективною, надійною і постійною, яку Україна дуже цінує.

Показово, що Шольц дуже рідко згадує назву ракети – Taurus. Цього разу він знову жодного разу не вимовив це слово.