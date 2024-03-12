Українці повернули на депозити гроші, які зняли у січні – НБУ

Обсяг гривневих депозитів громадян в банках у лютому 2024 року зріс на 2,2% до 706 млрд гривень майже до рівня початку року (711 млрд гривень).﻿ Про це свідчать дані НБУ, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Таким чином, українці повернули гроші, які вони зняли у січні.

За даними НБУ, середні ставки за депозитами громадян у гривні у лютому знизилися з 11,7% до 11,4%.

Чутки про зняття депозитів через закон про мобілізацію

Нагадаємо, у лютому голова комітету Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що вклади громадян у гривні нібито скоротилися за січень на 51,3 млрд гривень.

На думку Гетманцева, до такого скорочення могло призвести "певний негативний ефект", який пов'язаний із нормами законопроєкту про мобілізацію.

Проте заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Ольга Білай заявила, що незначний відтік вкладів не є наслідком можливих законодавчих змін, а традиційним сезонним явищем.

Крім того, голова НБУ Андрій Пишний заявив, що повідомлення російської пропаганди та українських спікерів про нібито відплив коштів українців з гривневих рахунків у банках через законопроєкт про мобілізацію не відповідають дійсності.