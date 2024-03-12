РФ втратила за добу понад 900 військових та 23 артсистеми – Генштаб

За минулу добу Росія втратила у ході війни проти України приблизно 910 військових, 27 бронемашин, 23 артилерійські системи, 43 безпілотники та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.03.24 орієнтовно склали: