Росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку у Куп'янську

Війська РФ здійснили авіаудар по багатоповерховому будинку у місті Куп'янськ на Харківщині. Про це у Телеграмі поінформувало ДСНС.

"Вночі 12 березня ворожа авіація скинула керовану авіабомбу на житловий район м. Куп’янська. Внаслідок удару стались руйнації у 5-поверховому житловому будинку" , - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що внаслідок вибуху виникло кілька осередків займання вогню. Палали три квартири від першого до третього поверху в одному під'їзді та ще одне житло в іншому під'їзді будівлі. Загальна площа пожеж склала 150 кв.м.

Станом на 04:15 за даними рятувальників, вогонь вдалося приборкати. Здійснено огляд пошкодженої будівлі, жодних жертв чи постраждалих не виявлено, зазначили в ДСНС.