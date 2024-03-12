У Євросоюзі шукають нові способи допомогти Україні – Bloomberg

Європейський Союз просувається вперед на різних фронтах, щоб зберегти підтримку України.﻿ Про це повідомляє Bloomberg, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Очікується, що Європейська комісія сьогодні запропонує рамки переговорів для просування процесу приєднання Києва до блоку, а найближчими днями буде надіслано платіж у розмірі 4,5 млрд євро для підтримки українського бюджету.

Крім того, Єврокомісія може запропонувати вже на цьому тижні направити доходи, отримані від податку на непередбачені доходи від прибутку, отриманого від заморожених активів російського центрального банку, для українських військових потреб - питання, яке сьогодні обговорюватиме міністр фінансів ЄС.

Нагадаємо, у грудні минулого року лідери країн Європейського союзу під час саміту ухвалили рішення про початок переговорів з Україною щодо членства у блоці.

Фактично вступні переговори ще не розпочалися. Для цього зокрема необхідно, щоб Єврокомісія сформувала рамкові умови. Раніше віцепрем'єр Ольга Стефанишина заявила, що Єврокомісія може ухвалити рішення 12, 13, 14 березня.