У ВМС розповіли деталі про знищене російське судно на Кінбурській косі

11 березня 2024 року внаслідок успішного удару Повітряними силами ЗСУ в районі Кінбурської коси було знищено танкер під прапором РФ "Механік Погодін", який росіяни використовували як пункт управління.﻿﻿ Про це заявили у Військово-морських силах ЗСУ, повідомляє Українська правда.

Наголошується, що його було ліквідовано згідно з нормами міжнародного гуманітарного права як законну військову ціль противника.

У ВМС роз'яснюють, що танкер "Механік Погодін" IMO № 9598397, належав російській компанії VEB - Leasing OJSC (Санкт-Петербург), яка була внесена до санкційного списку РНБО. Згідно з рішенням Херсонського окружного адміністративного суду у серпні 2018 року танкер "Механік Погодін" був заарештований і до літа 2023 року знаходився на території Херсонського морського порту. Після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС танкер викинуло на берег Кінбурської коси, яку тимчасово контролюють окупанти.

Надалі на згаданому судні противник розгорнув спостережний пост для ведення розвідки, а також засоби РЕБ. Загарбники періодично використовували судно як платформу для завдання ударів FPV-дронами по території Херсонської області.

"Слід зазначити, що судно, відповідає визначенню військового об’єкту згідно пункту 40 та підпункту с) пункту 60 Керівництва Сан-Ремо з міжнародного права, що застосовується до збройних конфліктів на морі. Танкер "Механік Погодін" був включений до системи РЕБ і збору розвідувальної інформації противника, а також систем спостереження, командування та зв'язку.