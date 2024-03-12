Ватикан: Першим припинити вогонь має агресор

Першою умовою будь-яких переговорів щодо припинення війни в Україні є те, що Росія має припинити свою агресію.﻿ Про це заявив кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Ватикану, друга людина після папи, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Коментуючи скандальну заяву папи Франциска про те, що Україна має "продемонструвати мужність білого прапора" і розпочати переговори з Росією, щоб покласти край дворічній війні, Паролін заявив, що заклик понтифіка полягає в тому, що потрібно "створити умови для дипломатичного рішення у пошуках справедливого". та міцного світу".

"У цьому сенсі очевидно, що створення таких умов залежить не лише від однієї зі сторін, а й від обох, і першою умовою мені видається саме припинення агресії" , - додав він.

Перелін заявив, що Ватикан "продовжує вимагати "припинення вогню" (у першу чергу агресор має припинити вогонь) і, отже, розпочала переговори".

Державний секретар Ватикану також зазначив, що Франциск вважає, що "переговори - це не слабкість, а сила, це не капітуляція, а сміливість".