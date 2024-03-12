На Тернопільщині БПЛА потрапив в об'єкт інфраструктури

Внаслідок атаки російських БПЛА типу «Shahed» в ніч на вівторок, 12 березня, сталась пожежа на одному з обʼєктів інфраструктури в Кременецькому районі Тернопільської області. Про це поінформувала Тернопільська обласна державна адміністрація, повідомляє Дзеркало тижня.

На разі пожежа на місці влучання дронів-камікадзе триває. В ОДА зазначили, що з міркувань безпеки після влучання в найближчому до пошкодженого обʼєкту населеному пункті призупинили електро- та газопостачання.

«Станом на 7:00 - електрики відновили живлення у населеному пункті, незабаром відновлять подачу газу» , - додали в адміністрації.

Зараз у Кременецькому районі створено штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події. Усі структури діють відповідно до своїх повноважень.

Органи влади закликають не наближатися до місця пожежі, поки тривають роботи з ліквідації наслідків удару ворожими БПЛА та обіцяють інформувати про стан ліквідації надзвичайної ситуації.

До ліквідації пожежі залучено 19 одиниць спецтехніки, 73 працівників особового складу, тактичний робот.

В ніч на вівторок російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу «Shahed». Як повідомили в Генштабі, силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 17 ударних дронів.