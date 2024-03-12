РФ вдарила ракетами по Селидовому, поранено дві жінки
Прокурори фіксують наслідки масованої російської ракетної атаки на Селидове Донецької області, внаслідок якої поранено двох людей. Про це поінформувала Донецька обласна прокуратура, повідомляє Українська правда.
Близько 01:30 12 березня Збройні сили РФ вдарили шістьма ракетами "С-300" по місту Селидовому. В результаті влучання однієї з них по території житлового кварталу зазнали поранень двоє сестер 30 та 35 років. Обох жінок доставили до лікарні з мінно-вибуховими травмами, саднами та забоями.
Серед пошкоджених від влучання засобів ураження об’єктів – щонайменше 18 приватних та 14 багатоповерхових будинків, адмінбудівлі, 2 гаражі, 5 автомобілів та лінії електропередач.
Прокурори на місці вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.