РФ вдарила ракетами по Селидовому, поранено дві жінки

Прокурори фіксують наслідки масованої російської ракетної атаки на Селидове Донецької області, внаслідок якої поранено двох людей.﻿﻿ ﻿Про це поінформувала Донецька обласна прокуратура, повідомляє Українська правда.

Близько 01:30 12 березня Збройні сили РФ вдарили шістьма ракетами "С-300" по місту Селидовому. В результаті влучання однієї з них по території житлового кварталу зазнали поранень двоє сестер 30 та 35 років. Обох жінок доставили до лікарні з мінно-вибуховими травмами, саднами та забоями.

Серед пошкоджених від влучання засобів ураження об’єктів – щонайменше 18 приватних та 14 багатоповерхових будинків, адмінбудівлі, 2 гаражі, 5 автомобілів та лінії електропередач.

Прокурори на місці вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.