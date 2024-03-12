У ГУР назвали кількість замахів на Буданова
На начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова від початку війни здійснили понад 10 серйозних замахів. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в етері FreeДом, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
За його словами, головними цілями для противника є верховний головнокомандувач, президент України, а також керівники українських спецслужб.
"На генерала Буданова було скоєно понад 10 спроб серйозних замахів. На жаль, унаслідок цих замахів за останні 10 років є і загиблі офіцери української розвідки", - заявив Юсов.
Замах на Маріану Буданову
Раніше РБК-Україна з посиланням на джерело у спецслужбах повідомило, що дружину начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова отруїли важкими металами. Маріанна Буданова перебувала у лікарні та завершувала курс лікування.
Співрозмовник видання уточнив, що поки не відомо, чи це було разове отруєння, чи Маріанну труїли деякий час порційно. Також джерела у спецслужбах розповідали про стан Буданова після інформації про отруєння його дружини. Відомо, що з ним все гаразд та отруєння у нього не встановлено.
Пізніше джерело у розвідці повідомило, що дружину керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова могли отруїти важкими металами, а саме миш'яком та ртуттю.