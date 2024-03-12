Глава ЦРУ спрогнозував терміни виходу ЗСУ з оборони

Глава ЦРУ Вільям Бернс вважає, що якщо у Конгресі США все ж ухвалять рішення про продовження допомоги Україні, то наступальний потенціал на фронті зможе повернутися до захисників лише в кінці 2024-го чи на початку 2025-го, повідомляє Дзеркало тижня.

Під час слухань у Сенаті він наголосив, що додаткова підтримка допоможе ЗСУ протриматися в обороні до цього часу.

На думку Бернса, українські військові продовжить серію репутаційних ударів по Росії, атакуючи не лише тимчасово анексований Крим, але й Чорноморський флот. Він нагадав, що за останні пів року вони знищили 15 кораблів ворога.

"Україна могла б зберегти себе як сильна та незалежна країна, закріпитися в західних інститутах і мати простір і безпеку, щоб оговтатися від агресії та надати Росії можливість мати справу з довгостроковими наслідками жорстокого та дурного вторгнення Путіна" , – сказав директор ЦРУ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна буде не лише оборонятися на фронті, але й готувати новий контрнаступ та проводити операції у Чорному морі. Він запевнив, що у військового керівництва вже є кілька варіантів майбутніх наступальних операцій захисників, залежно від того, яким буде рішення США про продовження військової підтримки.