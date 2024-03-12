Елітні британські авто продовжують завозити до РФ через Азербайджан – ЗМІ

Попри санкції, дорогі автомобілі британських виробників продовжують потрапляти до Росії завдяки ввезенню через треті країни, як Азербайджан.﻿ Матеріал про це вийшов на британському Sky News, повідомляє Європейська правда.

Журналісти констатували, що й після запровадження західних санкцій елітні британські автомобілі на сотні мільйонів фунтів стерлінгів продовжують ввозити до Росії обхідними шляхами, через посередників у третіх країнах.

Зокрема, у 2023 році експорт британських авто до Азербайджану зріс на майже 2000% порівняно з п'ятирічним періодом до початку повномасштабної війни, що є абсолютно безпрецедентним стрибком.

Країна несподівано стала 16-м найбільшим імпортером автомобілів з Британії за сукупністю товарів, випередивши Австрію, Португалію та Швецію.

Кількісно це відповідає щорічному експорту британських авто до Росії перед тим, як були запроваджені санкції. Одночасно помітили і безпрецедентне зростання експорту авто з Азербайджану до Росії.

З даних HMRC випливає, що середня вартість британських авто, які експортують до Азербайджану – понад 100 тисяч фунтів, тобто йдеться про елітні автомобілі.

Джерела журналістів кажуть, що німецькі автомобілі везуть до Росії переважно через Киргизстан, тоді як британські – через Азербайджан.

Автомобільні виробники запевняють, що не продають свій товар у Росію. Фактично ж з’ясувати реального кінцевого покупця та відстежити товар після того, як він прибув умовно в Азербайджан, майже неможливо.