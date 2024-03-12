Держдеп відреагував на скандальну заяву Папи

У Держдепі США прокоментували резонансну заяву Папи Римського Франциска щодо війни РФ проти України.﻿ Про це на брифінгу заявив речник Держдепу Метью Міллер, повідомляє Європейська правда.

"Безперечно, ми підтримуємо право України на самозахист. Ми говорили знову і знову, що нічого про Україну без України" , – зазначив він.

За словами представника Держдепу, США підтримують "формулу миру" українського президента Володимира Зеленського, а також зусилля України щодо припинення війни.

"Але для цього потрібно, щоб Владімір Путін припинив агресію, припинив спроби захопити і утримувати українську територію, і погодився на переговори – а він поки що не бажає цього робити" , – додав Міллер.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск, говорячи про війну, сказав, що Україна повинна мати "відвагу білого прапора" і бути готовою вести переговори. У подальшому коментарі представник Ватикану зазначив, що заява понтифіка не була закликом до капітуляції України.

Його слова викликали широкий резонанс і багато критичних коментарів.