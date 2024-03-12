Зеленський прокоментував зміну позиції Макрона

Президент України Володимир Зеленський прокоментував зміну риторики свого французького колеги Еммануеля Макрона, який останнім часом все частіше заявляє, що Росія має програти у війні. Український лідер пояснює це тим, що Макрон зрозумів, що диктатор Володимир Путін обдурив його особисто, коли пообіцяв, що повномасштабного вторгнення не буде. Посилаючись на інтерв'ю зеленого Le Monde, повідомляє Дзеркало тижня.

"Тому Макрон більше не довіряє Путіну. Дійсно, це зайняло певний час, але результат є" , - зазначив він в інтерв’ю.

Також Макрон розуміє, що, захищаючи Україну, він захищає Європу, в тому числі Францію.

Зеленський наголосив, що поки Україна тримається, французька армія може залишатися вдома. Втім, його зацікавила ідея скорочення термінів навчання ЗСУ за умови, якщо вони відбуватимуться безпосередньо в нашій країні:

"Це не означає, що французька армія збирається втручатися в Україну, ми говоримо лише про навчання в різних сферах".

Зеленський додав, що планує обговорити з Макроном спільне виробництво озброєння, зокрема французьких САУ "Цезар" і німецьких танків "Леопард".

"Коли ми отримували цю техніку, особовий склад виїжджав за кордон на навчання, а потім повертався, щоб адаптуватися до українських умов. Але коли ці машини потрапляли в інцидент, їх доводилося відправляти назад до Європи, а це ще один довгий процес , — пояснив Зеленський. — То чому б не подумати про те, щоб привезти технічний персонал в Україну, а ліцензія залишилася б в Україні? Таке спільне виробництво було б в інтересах обох країн"

Нагадаємо, під час вечірнього звернення 10 березня президент Володимир Зеленський анонсував візит французького лідера Еммануеля Макрона до України найближчим часом. Але коли він відбудеться – невідомо. Західні ЗМІ стверджують, що останній відкладає приїзд до Києва, адже хоче "взяти необхідний час" для дискусій із союзниками, щоб приїхати до української столиці "з відчутними результатами".