У МЗС Китаю ухильно відповіли на питання про припинення війни в Україні

Речник МЗС Китаю Ван Веньбінь, коментуючи слова Папи Римського Франциска про «білий прапор», ухилився від відповіді на питання, чи Китай також закликає Україну припинити захищатись і домовлятися з Росією, повідомляє Укрінформ.

Це випливає з відповіді дипломата під час брифінгу на відповідне питання журналіста агентства AFP.

"У питанні України Китай дотримується об’єктивної та неупередженої позиції і активно сприяє мирним переговорам" , - сказав Ван.

Речник нагадав, що метою Китаю є сприяння "пошуку політичного врегулювання "української кризи" та наголосив, що Пекін підтримує ідею якнайшвидшого проведення міжнародної мирної конференції, визнаної Росією і Україною, яка б забезпечила "рівноправну участь усіх сторін і чесне обговорення всіх мирних планів".

"Китай сподівається на швидке відновлення миру і стабільності на європейському континенті та продовжуватиме відігравати конструктивну роль у цьому" , - додав дипломат.

Водночас він нічого не сказав про те, чи китайська сторона пропонувала Україні припинити збройний опір агресору й почати переговори з Росією, так само як і не повідомив, чи звертався Пекін до Москви із закликом зупинити вторгнення й обстріли українських міст.