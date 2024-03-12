Зеленський розповів франузьким журналістам про ситуацію з мобілізацію в Україні

Мобілізаційне законодавство України розроблялося в мирний час і не відповідає викликам воєнного часу﻿. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому виданню Le Monde, повідомляє Ділова столиця.

Він зазначив, що мобілізація в Україні триває від початку повномасштабного російського вторгнення. Українське мобілізаційне законодавство розроблялося в мирний час і не відповідає викликам воєнного.

Зеленський додав, що на тему мобілізації багато дезінформації.

"Мобілізація існує з самого початку війни. Вона ніколи не припинялася відтоді, як було оголошено воєнний стан. Чи є вона ідеальною? Ні. Це законодавство, розроблене в мирний час. Коли ви перебуваєте на війні, ви розумієте, що є практичні деталі, які змушують вносити зміни до законодавства. Саме це й обговорюється в парламенті — коли можна звільняти мобілізованих солдатів, які категорії людей можуть бути мобілізовані та демобілізовані" , — сказав він.

Президент зауважив, що є багато запитань про відпустки та ротацію, тому що військові хочуть знати, що можна поліпшити, а законодавці — подивитися, які будуть наслідки для суспільства.