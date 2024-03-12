Пісторіус відмовився міняти офіцерів через скандал з Taurus
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що не звільнятиме "своїх найкращих офіцерів", незалежно від того, чи зробили вони помилку, на тлі скандалу з перехопленою і злитою розмовою про Taurus. Посилаючись на матеріали агентства DPA, повідомляє Ділова столиця.
Так, міністр зустрівся з провідними офіцерами Бундесверу після спеціального засідання з питань оборони.
У понеділок Пісторіус заявив, що керівник ВПС Інго Герхартц був одним із чотирьох офіцерів, які приєдналися до розмови, що відбувалася через незахищену лінію зв'язку.
Однак, за його словами, обговорення будь-яких наслідків цього передчасне, оскільки триває подальше розслідування.
Водночас очільник німецького Міноборони підкреслив:
"Я не хочу… потрапити на гачок (президента Росії Владіміра) Путіна і звільнити моїх найкращих офіцерів, незалежно від того, чи зробили вони помилку, чи ні".
За його словами, це було б те, чого Путін очікує.
Нагадаємо, 2 березня російські пропагандисти розмістили зміст майже 40-хвилинної розмови між генеральним інспектором ВПС Німеччини Інго Герхарцем та трьома офіцерами щодо можливої поставки в Україну та використання крилатих ракет Taurus. Ймовірно, ця розмова відбулася 19 лютого.
У Міністерстві оборони Німеччини підтвердили факт перехоплення розмови офіцерів Люфтваффе про можливе використання ракет Taurus в Україні.