Під час ракетного обстрілу Запоріжжя загинув чоловік

11 березня війська РФ здійснили ракетний удар по Степненській громаді Запорізької області. Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

"11 березня війська РФ обстріляли територію Степненської сільської громади Запорізької області. За попередньою інформацією, ворог використав ракети типу "Іскандер-М" , - інформують у прокуратурі.

Загинув місцевий мешканець. Вибухова хвиля та уламки пошкодили об'єкти цивільної інфраструктури.

Слідчі розпочали розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством).