У соцмережах показали "якість" житла в окупованому Маріуполі

У соцмережах наочно продемонстрували якість так званих «відновлювальних» робіт у тимчасово окупованому РФ Маріуполі. Відповідне відео було поширене самими мешканцями зруйнованого росіянами міста, повідомляє Новое время.

Як виявилося, картинка, яку кремлівські пропагандисти демонструють на федеральних каналах своєму «глибинному народу», м’яко кажучи, не відповідає дійсності, і за підфарбованими фасадами кількох «відремонтованих» будинків ховаються квартири з підлогою, що вздулася, похиленими стінами й жахливими тріщинами.