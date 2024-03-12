Британська розвідка проаналізувала атаку по авіазаводу в РФ, де ремонтують літаки А-50

Розвідка Великої Британії проаналізувала удар українських сил по авіазаводу ім. Берієва в Таганрозі Ростовської області, де, зокрема, ремонтують літаки раннього повітряного попередження і управління А-50, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 12 березня.

У відомстві зазначили, що завод у Таганрозі має й ширше стратегічне значення для Росії, оскільки обслуговує стратегічні бомбардувальники, транспортні літаки, а також є випробувальним центром для літаків нового покоління А-100.

Постійна присутність активної протиповітряної оборони, розміщеної навколо нього, свідчить про його важливість, додали у розвідці.

Втрата А-50У з високою ймовірністю значно погіршує ситуаційну обізнаність РФ, зазначили у відомстві. Через два тижні після втрати другого А-50 флот, найімовірніше, не зможе виконувати польоти на підтримку українських операцій.

"Атака на авіазавод демонструє, що українські операції все ще можуть досягати стратегічно важливих об'єктів на території Росії, навіть якщо такі об'єкти вважаються захищеними в повітрі або на суші", – йдеться в огляді.

Нагадаємо, у ніч на 9 березня російські Таганрог і Курськ зазнали атаки безпілотників. Постраждав Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва. В цехах заводу зараз ремонтують літак ДРЛО А-50 ВКС Росії, який раніше постраждав від атаки дронів.