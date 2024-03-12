У ГУР прокоментували нічну атаку безпілотників на об'єкти в Росії

Всі об’єкти, які РФ використовує у воєнних цілях, можуть зазнавати подібних атак, як сьогодні вночі. Про це заявив представник Головного управління розвідки України при Міністерстві оборони Андрій Юсов. Таким чином він прокоментував пожежі на російських об’єктах які були уражені ударними безпілотниками у ніч на 12 березня, повідомляє Радіо Свобода.

"Відомо про гуркіт і "бавовну", й інші інциденти на низці військових об’єктів, які використовуються ворогом у військових цілях, зокрема, для забезпечення окупаційного угруповання "рашистів" в Україні. Все те, що використовується у військових цілях – так чи інакше, з ними трапляються такі інциденти" , – каже Юсов.

За його словами, Головне управління розвідки Міноборони України не може коментувати, якими засобами були атаковані об’єкти в Російській Федерації. Втім, Юсов наголосив, що робота зі знищення тих об’єктів, які забезпечують російські війська, буде продовжуватися.

"Все те, що використовується у військових цілях – так чи інакше, з ними трапляються такі інциденти. Ми традиційно не можемо коментувати, хто і чим завдавав ураження. Але ця робота буде продовжена" , – сказав Андрій Юсов.

Нагадаємо, російські державні медіа повідомили про масовану атаку дронів на сім російських регіонів: Бєлгород, Курськ, Воронеж, Орел, Московська, Тульська і Нижньогородська області. Зокрема, у місті Кстово Нижньогородської області дрон влучив у нафтобазу Лукойл, там здійнялася пожежа. На підприємстві повідомили, що робота технологічної установки з переробки нафти зупинена через інцидент.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода