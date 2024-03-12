У російському Петербурзі зайнялася ТЕЦ

У вівторок, 12 березня, на території Санкт-Петербурга спалахнула пожежа на Південній ТЕЦ. Зараз на місці події зафіксовано сильний вогонь та густий дим. Російські ресурси публікують відеоматеріали з місця події.

Інформація вказує на те, що пожежа почалася в ангарі на вантажному проїзді, який має розміри 10х100 метрів. За даними російських ресурсів, на площі 300 квадратних метрів горять імовірно дерев'яні палети.

Варто зазначити, що Південна ТЕЦ у Санкт-Петербурзі є однією з масштабних електростанцій, інтегрованих до складу ВАТ "ТГК-1". Її функціональність спрямовано забезпечення електроенергією різних промислових підприємств.