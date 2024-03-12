Зеленський про переговори з Путіним: Він вже продемонстрував "діалог" в порту Одеси

Російський диктатор Володимир Путін вже продемонстрував в порту Одесі формат діалогу, який він хоче везти з Україною. ﻿Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю французьким медіа Le Monde та BFM TV, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Мені здається, як приклад, який ви самі наводили з Одесою, говорить про те, що його не цікавить жодні перемовини. І формат діалогу в порту Одеси він вже продемонстрував. А друге, ми проходили нормандський формат, який у нас був, ми проходили це" , - заявив він.

Зеленський підкреслив, що була велика кількість різних зустрічей не тільки в Нормандії, а також нижче на технічному рівні в мінському процесі.

"І там була велика кількість перемовин, там біля 200, там більше сотні точно. І для нього, для Путіна, це як кисень, ця пауза. Зрозумійте, ця пауза - це не мирні перемовини, це для нього подих, додаткова можливість, додатковий час для відновлення боєздатності своєї армії, яка сьогодні в складному становищі" , - заявив Зеленський.

Він додав, що російський диктатор використає можливу паузу у бойових діях для тренувальних місій мобілізованих, промивання інформаційної їх мозку та збільшити виробництво снарядів та військової техніки.

"На нас прилітають північнокорейські снаряди. На нас прилітає північнокорейська артилерія. До нас прилітають північнокорейські ракети. Це говорить не про те, що він не один, а з багатьма партнерами. Ні, це говорить про те, що у нього брак. Брак і дефіцит відповідної амуніції" , - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що якщо буде пауза, то це буде наступний "Мінськ", який дасть можливість Росії підготуватися.