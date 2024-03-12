Експорт дизпалива з РФ впав до найнижчого рівня за три місяці

Минулого тижня, який закінчився 10 березня, обсяги постачань дизпального й газойлю через російські порти становили 858 тис. тонн. Це мінімальний показник із початку грудня минулого року, повідомляє Enkorr.

Відвантаження дистилятів скорочуються третій тиждень поспіль на тлі чисельних атак російських нафтопереробних об’єктів протягом січня й лютого.

Нагадаємо, 21 січня було атаковано газопереробний комплекс "Новатек Усть-луга", розташований у Фінській затоці. Виробництво газойлю тут було відновлено лише три тижні потому, 11 лютого. У ніч на 25 січня було уражено первинну установку переробки нафти на Туапсинському НПЗ "Роснєфті". Лютнева серія атак почалася з волгоградського НПЗ "Лукойлу", на якому 3 лютого було виведено з ладу установку первинної переробки нафти. Врешті 9 лютого різного ступеня ушкоджень зазнали потужності Ільського й Афіпського НПЗ, обидва розташовано у Краснодарському краї.

Минулого місяця найбільший дизельний термінал у приморську скоротив експорт з 2,21 млн тонн до 1,72 млн тонн. У березні, згідно з даними оператора термінала, заплановані обсяги постачань дизпального становлять 1,85 млн тонн. Але, ймовірно, "Транснєфть" скоригує березневі відвантаження через "Приморськ" у бік зменшення після атаки БпЛА на "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", який під’єднано до північної гілки дизельного продуктопроводу.