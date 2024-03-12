У ГУР розповіли, звідки у російських добровольців зброя для рейдів

Однією з причин рейду на територію РФ кількох збройних підрозділів, які складаються переважно з російських громадян, є відсутність легальних способів політичної боротьби на їхній батьківщині. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє Радіо Свобода.

«Зрозуміло, що і РДК («Російський добровольчий корпус» – ред.), і Легіон «Свобода Росії», Сиббат («Сибірський батальйон» – ред.) – військові підрозділи. Це люди з активною громадянською і політичною позицією, які позбавлені в себе вдома будь-яких методів парламентської боротьби. Більшість представників російської парламентської опозиції або фізично знищена, як Нємцов і Навальний, або перебуває за ґратами, або в еміграції. Такий спосіб збройної боротьби Путін залишив для власних активних громадян» , – сказав Юсов, відповідаючи на запитання, чи не повʼязаний збройний рейд на територію РФ із запланованими на 15–17 березня президентськими виборами в цій країні.

Речник ГУР вважає, що «жодних секретів немає» щодо того, звідки учасники російських підрозділів беруть зброю.

«На території України точиться повномасштабна війна вже понад два роки. Ідеться і про «трофейну» зброю, про «перетрофеєну». Якщо ми говоримо про дії у складі українських сил безпеки і оборони, звичайно українська зброя, українського виробництва» , – розповів Андрій Юсов.

Зранку 12 березня українські телеграм-канали та російські провоєнні блогери повідомили про те, що представники Легіону «Свобода Росії», «Російського добровольчого корпусу» та «Сибірського батальйону» увійшли на територію Бєлгородської та Курської областей РФ, у прикордонних населених пунктах точаться бої.

«Російський добровольчий корпус» – збройне формування, яке воює на боці України, але складається, як стверджується, виключно з російських громадян. Згідно з заявами бійців РДК, їхня мета – «звільнення своєї землі від путінського режиму». У Росії РДК визнаний терористичною організацією.