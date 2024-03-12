Один із найбільших НПЗ у Росії зупинився після удару БПЛА

Атака українських дронів могла остаточно зупинити завод під Нижнім Новгородом. НПЗ, розташований за 800 км від України, за рік опрацьовував 15 млн тонн нафти, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

Як писалося раніше, безпілотник атакував нафтопереробний завод "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез" у місті Кстово Нижньогородської області сьогодні вранці, 12 березня.

За даними російських інформаційних ресурсів, було знищено найголовніший елемент заводу - одну з установок переробки нафти, яка є ключовою у всіх технологічних процесах, завод припинив роботу.

Варто зауважити, що НПЗ є одним з найпотужніших у Росії. Станом на 2022 рік це підприємство перероблювало 15 млн тонн нафти, що складало близько 5% від загального обсягу російської переробки загалом.

Крім того, цей завод став одним із перших об'єктів, на які наклали санкції в рамках обмежень у зв'язку з агресією РФ.

Зауважується, що 4 січня 2024 року на ньому через поломку компресійного обладнання вийшла з ладу ще одна установка каталітичного крекінгу. А загалом їх на цьому підприємстві лише дві.

Як доповідали у РФ у січні полагодити швидко її неможливо. Для цього необхідно замовити західні комплектуючі, втім такої можливості наразі не існує.

Таким чином дана атака, ймовірно, остаточно вивела з ладу даний російський нафтопереробний завод.

Атаки на НПЗ в Росії

Варто зазначити, що атаки українських дронів на російські НПЗ стають все більш систематичними. Так, нещодавно безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів в Ярославлі.

Також джерела видання повідомляли, що дрони СБУ вразили НПЗ у Туапсе, внаслідок чого була потужна пожежа.

Крім того, дрони СБУ влучно відпрацювали по нафтовому терміналу "Усть-Луга Ойл". Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ.