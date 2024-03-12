Рада не розглядатиме законопроект про мобілізацію на наступному засіданні

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки у вівторок, 12 березня, лише розпочав розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію №10449 перед другим читанням у парламенті. Посилаючись на інформацію від народного депутата Ярослава Желєзняка, повідомляє Дзеркало тижня.

«Поки плани за сьогодні розглянути лише перші 300 поправок. Нагадаю, їх там 4269» , - написав депутат в Telegram.

Він додав, що закінчити розгляд усіх поправок цього тижня «звучить як нереалістична мета».

Напередодні Железняк заявив, що у парламенті надумали скасувати засідання ще одного пленарного тижня на додаток до скасованих засідань на початку березня.

Водночас депутат Олексій Гончаренко у вівторок вранці заявив, що попередньо, Верховна Рада все ж таки збереться найближчим часом, але законопроєкт про мобілізацію розглядати не будуть, оскільки він ще у роботі комітету.

Зазначимо, що востаннє парламент збирався на засідання 23 лютого. Очікувалось, що минулого тижня депутати могли перейти до розгляду законопроєкту про мобілізацію у другому читанні. Водночас наступне засідання ВРУ, найімовірніше, відбудеться уже 19 березня.