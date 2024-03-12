Україна знову передала надлишки електроенергії Польщі – Міненерго

Внаслідок профіциту в енергосистемі України 11 березня, надлишки електроенергії передавали до Польщі.

Про це повідомили﻿ в міністерстві енергетики України

"На запит НЕК "Укренерго" до суміжного оператора системи передачі надлишки передавалися до Польщі – сумарною величиною 1488 МВт*год (з 10:30 до 14:00 години)" , – йдеться в повідомленні.

У вівторок в енергосистемі не прогнозується дефіциту.

У резерві – 9 одиниць генеруючого обладнання теплоелектростанцій, які будуть задіяні у разі потреби.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 1691 МВт*год. Також передбачається експорт – до 6446 МВт*год.