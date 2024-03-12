Україна знову передала надлишки електроенергії Польщі – Міненерго
Внаслідок профіциту в енергосистемі України 11 березня, надлишки електроенергії передавали до Польщі.
Про це повідомили в міністерстві енергетики України
"На запит НЕК "Укренерго" до суміжного оператора системи передачі надлишки передавалися до Польщі – сумарною величиною 1488 МВт*год (з 10:30 до 14:00 години)", – йдеться в повідомленні.
У вівторок в енергосистемі не прогнозується дефіциту.
У резерві – 9 одиниць генеруючого обладнання теплоелектростанцій, які будуть задіяні у разі потреби.
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 1691 МВт*год. Також передбачається експорт – до 6446 МВт*год.