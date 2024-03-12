Прорив російських добровольців: окупанти заявляють про сотню вбитих

Російська ФСБ заявила, що під час спроби проникнути на територію Росії окупанти вбили понад 100 бійців, які проривались з України, і знищили десятки одиниць техніки. Водночас у соцмережах добровольчі українські формування публікують відео зі стрілецькою зброєю і знищення російської техніки на території РФ, повідомляє Українська правда.

Зокрема, в російському відомстві заявили про нібито знищення шести танків, 20 бронемашин і самохідної артилерійської установки і 100 осіб.

ФСБ стверджує, що диверсанти нібито "не змогли прорватися на територію Курської та Бєлгородської областей" і росіяни продовжують завдавати ударів по "збройних угрупованнях" у прикордонних районах України.

Міноборони Росії повідомляє про "невдалу спробу прориву" українських диверсантів через кордон. У відомстві стверджують, що разом із прикордонниками ФСБ "зірвали спробу Києва здійснити прорив на територію Бєлгородської та Курської областей".

При цьому російські анонімні телеграм-канали з посиланням на джерела пишуть, що під час стрілецького бою в Курській області було поранено щонайменше одного мирного жителя.

Нагадаємо, російські добровольці із легіону "Свобода Росії" і Сибірський батальйон раніше заявили, що проникли в прикордонні райони Бєлгородської та Курської областей.