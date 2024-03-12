Польські перевізники повністю заблокували рух вантажівок на чотирьох КПП

Польські протестувальники повністю перекрили рух вантажівок з України до Польщі за напрямами пунктів пропуску "Шегині", "Ягодин", "Угринів" та "Устилуг". Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє Укрінформ.

"Станом на сьогодні блокування здійснюється на 5 пунктах пропуску. Нині польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в бік Польщі у напрямку пунктів пропуску "Шегині", "Ягодин", "Угринів" та "Устилуг" , - сказав він.

Також польські фермери пропускають по напряму ПП "Ягодин" і "Шегині" вкрай малу кількість автівок із Польщі в Україну – за минулу добу це 50 та 30 відповідно, поінформував Демченко.

За його словами, станом на ранок вівторка на цих 5 напрямках у чергах на території Польщі загалом знаходяться 1500 вантажівок, найбільше навпроти пункту пропуску "Ягодин".

Речник нагадав, що в ніч на 9 березня польські фермери припинили блокування в напрямку пункту пропуску "Корчова-Краківець", однак це, швидше за все, тимчасово, адже відповідно до наявної інформації від польської сторони – з 13 березня польські фермери планують поновити протест. Черга на цьому напрямку станом на ранок близько 500 вантажівок.

Легкові авто й автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується, додав Демченко.