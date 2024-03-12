Окупанти вдарили авіабомбами по Сумщині: поранили двох дітей

Російські загарбники вранці 12 березня скинули керовані авіаційні бомби на населений пункт Великописарівської громади Сумського району, у результаті чого постраждала багатодітна родина.﻿﻿ Про це заявили у Сумській ОВА, повідомляє Українська правда.

"Сьогодні, 12 березня о 9.20 був нанесений авіаудар по Великописарівській громаді Сумського району. З ворожого літака були скинуті керовані авіаційні бомби на житловий сектор населеного пункту. Зафіксовано 2 прильоти" , – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що попередньо, внаслідок обстрілу постраждала багатодітна родина, поранено двоє дітей віком 6 та 10 років, та одна доросла людина.

Також пошкоджено п’ять приватних житлових будинків, гараж.

На місці працюють всі необхідні служби, надається допомога постраждалим.