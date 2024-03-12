Комітет ВР виключив із законопроєкту про мобілізацію блокування рахунків
Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки проголосував за виключення із законопроєкту про мобілізацію розділу про обмеження для тих, хто ухиляється від неї. Про це поінформував народний депутат Олексій Гончаренко, повідомляє Ділова столиця.
Так, комітет голосував за правку, яка виключає з тексту законопроєкту весь розділ змін до Кодексу адміністративного судочинства. Тобто пропозицій про замороження рахунків і банківських карток, а також обмежень на виїзд за кордон та керування транспортними засобами у законопроєкті не буде.
За зняття цих обмежень проголосували 7 депутатів комітету, а проти виступили 6 із них.
Раніше нардеп фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко повідомляв, що у Кабінеті міністрів планують привʼязати бронювання від мобілізації до рівня заробітної плати.