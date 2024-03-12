Комітет ВР виключив із законопроєкту про мобілізацію блокування рахунків

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки проголосував за виключення із законопроєкту про мобілізацію розділу про обмеження для тих, хто ухиляється від неї﻿. Про це поінформував народний депутат Олексій Гончаренко, повідомляє Ділова столиця.

Так, комітет голосував за правку, яка виключає з тексту законопроєкту весь розділ змін до Кодексу адміністративного судочинства. Тобто пропозицій про замороження рахунків і банківських карток, а також обмежень на виїзд за кордон та керування транспортними засобами у законопроєкті не буде.

За зняття цих обмежень проголосували 7 депутатів комітету, а проти виступили 6 із них.

Раніше нардеп фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко повідомляв, що у Кабінеті міністрів планують привʼязати бронювання від мобілізації до рівня заробітної плати.