Російські добровольці заявили про контроль над селищем в Курській області

Добровольці російського легіону "Свобода Росії" заявили, що повністю взяли під контроль смт. Тьоткіно Курської області, повідомляє Українська правда.

"Смт. Тьоткіно Курської області повністю під контролем російських визвольних сил. Путінська армія стрімко залишає селище, залишає позаду позиції та кидає важку техніку" , – йдеться в повідомленні легіону.

Тим часом РДК також опублікував відео, де російські солдати залишають свої позиції і тікають:

"Солдати путінської армії біжать, виблискуючи п'ятами. За їхніми спинами залишаються населені пункти, техніка і насамперед громадяни РФ, покинуті і непотрібні".