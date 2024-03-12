Молдова висловила протест Росії через відкриття виборчих дільниць у "ПМР"

Міністерство закордонних справ Молдови висловило протест послу РФ Олегу Васнецову через відкриття виборчих дільниць у Придністров'ї у день виборів президента Росії, повідомляє Укрінформ.

«Подібні дії Російської Федерації порушують норми та принципи міжнародного права, а також підривають суверенітет та територіальну цілісність Молдови. МЗС продовжує оцінювати ситуацію та повідомить про додаткові заходи» , - посилаючись на заяву в молдовському міністерстві після зустрічі з Васнецовим у вівторок, 12 березня, пишуть місцеві ЗМІ.

Посол Росії тим часом заявив, що «право на голосування – це невід'ємна частина законних прав усіх громадян». Він зазначив, що на території Молдови мешкає близько 250 тис. громадян РФ. За його словами, до Центрвиборчкому Росії, міністерства закордонних справ і посольства РФ надійшла «величезна кількість звернень» із проханням забезпечити законне право на волевиявлення.