Зеленський розповів про аудит в ЗСУ та скорочення Кабміну
Кадрові питання у Збройних силах України вирішуються разом з проведення аудиту. Питання скорочення міністерств в уряді також розглядається. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю Le Monde та BFM TV, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
"Оновлення військового командування йде паралельно аудиту. В цьому місяці закінчиться аудит в ЗСУ, який приводить до тих чи інших змін тих чи інших командувачів або генералів і командирів", - сказав Зеленський.
Що стосується "мобілізаційного пункту", так само проводиться аудит, де та чи інша кількість людей знаходиться і на яких позиціях, повідомив він.
"Це буде аудит, після цього я зможу сказати якісь технічні кроки наступні", - додав президент.
Скорочення в уряді
Зеленський заявив, що в економічному напрямку деякі кроки відбудуться найближчим часом, але вони в більшості своїй направлені на акумуляцію додаткових грошей.
"Є кроки щодо скорочення тих чи інших позицій. У нас є бюджет війни і передусім пріоритет це війна, ми на це спрямовуємо всі гроші, які у нас є. Якщо це потребує на час війни скорочення деяких інституцій та навіть міністерств, то ми будемо це робити", - додав він.