Зеленський розповів про аудит в ЗСУ та скорочення Кабміну

Кадрові питання у Збройних силах України вирішуються разом з проведення аудиту. Питання скорочення міністерств в уряді також розглядається. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю Le Monde та BFM TV, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Оновлення військового командування йде паралельно аудиту. В цьому місяці закінчиться аудит в ЗСУ, який приводить до тих чи інших змін тих чи інших командувачів або генералів і командирів" , - сказав Зеленський.

Що стосується "мобілізаційного пункту", так само проводиться аудит, де та чи інша кількість людей знаходиться і на яких позиціях, повідомив він.

"Це буде аудит, після цього я зможу сказати якісь технічні кроки наступні" , - додав президент.

Скорочення в уряді

Зеленський заявив, що в економічному напрямку деякі кроки відбудуться найближчим часом, але вони в більшості своїй направлені на акумуляцію додаткових грошей.