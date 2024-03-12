Пашинян назвав умови для виходу Вірменії з ОДКБ

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян сказав, що остаточне рішення країни щодо участі в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) буде залежати від того, чи там пояснять, у чому бачать свою "зону відповідальності" у Вірменії, повідомляє Європейська правда.

Пашинян нагадав, що зараз Вірменія заморозила участь в організації та не бере участі в засіданнях, обговоренні документів і не використовує свою квоту з призначення заступника керівника ОДКБ.

"Єреван просить, очікує і вимагає, щоб партнери в ОДКБ дали відповідь на одне запитання: яка зона відповідальності організації у Вірменії" , – сказав він.

Пашинян зазначив, що до війни з Азербайджаном Вірменія вважала, що може розраховувати на підтримку у разі посягань на її суверенну територію і це є реальною "червоною лінією", але після подій останніх років розчарувалася "відсутністю реакції", передбаченої статутом ОДКБ.

"Коли під час вторгнення Азербайджану у травні 2021 року Вірменія зафіксувала, що червона лінія перейдена, з боку ОДКБ не було кроків, передбачених статутом. Тоді Єреван не став підіймати ніяких питань, вони обговорювалися у робочому порядку.

Потім були нові вторгнення Азербайджану у листопаді 2021, вересні 2022 року. Тобто ми не просто одно дня "прокинулись і згадали" про ОДКБ, це був тривалий процес, який почався ще у 2020 році, навіть раніше" , – сказав вірменський прем’єр.

Пашинян зазначив, що якщо в ОДКБ зможуть дати відповідь, якою є сфера відповідальності організації щодо Вірменії, і це буде відповідати уявленням Єревана, то "питання буде вирішене".

"Якщо ж ні, Вірменія вийде з ОДКБ. Коли – сказати не можу" , – підсумував прем’єр Вірменії.

Нагадаємо, у лютому прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна призупинила участь в ОДКБ. Він також заявляв, що Вірменія більше не може покладатися на Росію як на свого головного оборонного і військового партнера, оскільки Кремль неодноразово підводив її.