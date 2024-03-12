Швеція готова зміцнити оборону на стратегічно важливому острові
Швеція готова зміцнити оборону на найважливішому острові Балтійського моря. Новий член НАТО разом із союзниками обговорює, як краще протистояти Росії, яка стрімко мілітаризується. Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
Крістерссон заявив, що зміцнення острова Готланд, який експерти в галузі оборони і військові чиновники вважають найбільш стратегічно важливим місцем у Балтійському морі, увійде до першого списку питань, які необхідно обговорити з партнерами по НАТО.
Часто званий "гігантським авіаносцем", острів, розташований між Швецією і Латвією, неодноразово згадували на російському телебаченні як можливу мету в разі, якщо Москва спробує вторгнутися в країни Балтії.
"Це одна з очевидних речей, яку слід обговорити з нашими новими союзниками по НАТО. "Готланд завжди був важливий... це буде одним із багатьох питань для обговорення", - відповів Крістерссон на запитання, чи визнає Стокгольм необхідність зміцнення острова.
Прем'єр визнав, що Швеція має лише "невелику" військову присутність на Готланді, який інші натовські лідери з Північного і Балтійського регіонів регулярно називають критичною вразливістю для альянсу.
"Є багато питань, що стосуються того, як розмістити наші ресурси, на чому зосередитися найбільше. І очевидно, що все, що пов'язано з Балтійським морем, є таким очевидним кандидатом. Це стосується присутності на Готланді, а також спостереження, можливостей підводних човнів", - заявив він.
Готланд - острів у Швеції, розташований у Балтійському морі. Це найбільший острів країни. 14 і 15 січня 2022 року шведська армія терміново перекинула війська на острів, щоб впоратися з концентрацією російських десантних кораблів біля його узбережжя.