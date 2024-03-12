Окупанти посилили атаки на Таврійському напрямку – речник ЗСУ

Російські війська більш активно атакують у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", водночас створення ударного кулака для прориву української оборони не фіксується. Про це заявив начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні у нас спостерігається ще більша активізація противника, коли до 6-ї ранку ... уже тривало 11 бойових зіткнень по всій лінії фронту. А з початку доби на ранок було зафіксовано 15 бойових зіткнень на Донецькому відрізку фронту і 6 зіткнень на Запорізькому" , - сказав Лиховій.

За його словами, дві третини боїв по всій лінії фронту припадає на зону dідповідальності ОСУВ "Таврія". При цьому активність ворога на деяких напрямках пов’язана з політичними завданнями російського керівництва та підготовкою до так званих виборів в РФ.

"Гарячим залишається Авдіївський напрямок. При цьому Оріхівський, Запорізький напрямки досить напружені, там ворог теж атакує малими штурмовими групами і не має успіху. Але чим більше він атакує, тим більше результати бойової роботи показують знищення противника" , - наголосив речник.

За його словами, окупанти дедалі частіше порушують Конвенцію про заборону застосування хімічної зброї та використовують боєприпаси з отруйними речовинами.

"За вчорашню добу зафіксовано ще 5 випадків скидання із безпілотників боєприпасів із хімічною отруйною речовиною хлорпікрин. Всі вони припадають на Запорізькому напрямку. А за минулий тиждень росіяни близько 60 разів застосовували цю хімічну речовину" , - поінформував Лиховій.

Стосовно того, чи нарощує ворог угруповання для потенційної спроби прориву, він зазначив: "Ми бачимо всі спроби росіян провести певну ротацію, провести підсилення тих підрозділів, які у них виснажуються, винищуються, але немає підстав говорити, що на якомусь із напрямків ОСУВ "Таврія" противник формує ударний кулак для великого прориву вглиб нашої оборони" .

За його словами, на Авдіївському напрямку угруповання ворога налічує понад 48 тисяч осіб, на Запорізькому напрямку – близько 50 тисяч.