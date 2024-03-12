У Чорному морі поблизу берегів Болгарії виявили міну
У Чорному морі біля узбережжя Болгарії виявили дрейфуючу міну, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
Міну виявили навпроти пляжу "Кабакум" у Варні.
"Вибуховий пристрій типу МА2 доставлено з району бойових дій поблизу України. Наразі міну буксирує в море морський тральщик № 33, щоб підірвати її на безпечній відстані від берега", - заявив головком ВМФ контр-адмірал Кирило Михайлов.
Наразі ситуація спокійна, територія оточена. Міна перебувала дуже близько до берега, але завдяки військовим ВМФ тепер вона далеко. Найімовірніше, міну буде підірвано далі в морі.