Зеленський: Західні військові в Україні могли б тренувати ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що Україна була б зацікавлена у присутності іноземних інструкторів і технічного персоналу з країн-партнерів на території нашої держави.﻿ Про це він сказав в інтерв’ю французьким виданням Le Monde та BFMTV, повідомляє Укрінформ.

"Ми обговорювали це багато разів з партнерами. Не є секрет, що Україна відправляє свої війська за кордон на тренувальні місії. І артилерія, і броньована техніка, і зараз F-16. Але коли ми відправляємо туди війська, і наші хлопці поверталися, дякуючи тренувальним місіям інших країн, вони повинні були ще в Україні адаптуватись і пройти кілька місяців тут тренування. І цей процес вдвічі довший виходить.

Тому сама пропозиція: давайте скоротимо час, давайте цю тренувальну місію проводити одразу в Україні, пристосовуючись одразу до стану війни, то я в цьому нічого такого не бачу" , - заявив президент.

Водночас він відзначив, що аж ніяк не йдеться про те, що армія Франції чи будь-якої іншої країни буде в Україні, а говоримо про тренувальні процеси, тренувальних інспекторів. І це може бути в різних напрямках: кібербезпека, тренувальні процеси.

Зеленський додав, що також іноземні військові можуть перебувати в Україні для ремонту західної техніки, щоб зекономити час на відправку за кордон.

"То чому не подумати країнам, щоб технічний персонал, щоб вони приїхали в Україну, щоб ліцензії отримали Україна і щоб копродукція, яка вигідна обом країнам, на прикладі "Цезаря" (САУ Caesar – ред.) це вигідно Україні і Франції, бо завдяки тому, що "Цезар" себе позитивно показав на полі бою, ціна зростає, і це заробляє виключно Франція" , – сказав президент.

Тому він не бачить нічого поганого в пропозиції президента Франції Емануеля Макрона щодо відправки відповідного персоналу для копродакшену і тренування. Слова Макрона про те, що нічого не можна виключати, на погляд Зеленського, стосуються не України, а Путіна. Поки Україна стоїть – війська Франції будуть на території Франції. А якщо Росія нападе на країну НАТО, то саме НАТО і буде вирішувати, як і в якій кількості відправляти чи не відправляти свої армії, пояснив Зеленський.