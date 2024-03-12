ЄП підтримав кримінальну відповідальність за ухиляння від санкцій

Європейський парламент більшістю голосів підтримав тематичну доповідь на підтримку пропозицій Єврокомісії до Директиви (регуляторний документ ЄС – ред.) із визначення кримінальної відповідальності та покарання за порушення обмежувальних заходів ЄС.

«За» згаданий документ підтримали 543 депутати, проти були 45, ще 27 утрималися.

«Для того, щоб забезпечити ефективне застосування обмежувальних заходів ЄС, необхідно, щоб країни-члени мали ефективну, пропорційну та дієву систему покарань для фізичних та юридичних осіб, які порушують ці обмежувальні заходи ЄС… Обминання секторальних економічних та фінансових заходів також мають знайти свою відповідь» , - йдеться у документі.

Доповідь передбачає правове визначення випадків порушення режиму санкцій ЄС та їх обминання, включаючи дії фізичних або юридичних осіб, які, зокрема, здійснюють експорт через треті країни заборонених товарів або здійснюють трансакції, усвідомлюючи, що їх кінцевим споживачем може бути юрисдикція, яка підпадає під обмежувальні заходи ЄС.

Персони, що вдаються до таких порушень, будуть притягуватися до кримінальної відповідальності та накладатимуться фінансові стягнення, відповідно до законодавства ЄС та національного законодавства країн-членів.

«Доходи, отримані шляхом порушення обмежувальних санкцій ЄС або засоби, що були використані для порушення обмежувальних заходів, мають бути об'єктом для конфіскації. Там, де згадані активи конфіскуються у зв’язку з агресивною війною Росії проти України або пов’язаних з нею злочинів, без урахування відшкодування та компенсацій жертвам або громадам в ході кримінального провадження, конфісковані активи або мережевий прибуток, що походить від ліквідації таких активів, має бути призначений для зусиль із відбудови України» , - йдеться у документі.

За положеннями майбутньої Директиви, Європейська комісія має розробити інструкцію щодо інструментів такої конфіскації, щодо поводження з прибутками та власністю, що призначені для компенсацій, відшкодування та відновлення. Країни-члени мають керуватися такими інструкціями, особливо в контексті російської агресивної війни.

Штрафні санкції не поширюються на товари або на грошові перекази, що спрямовані для повсякденного особистого використання, зокрема, на продукти харчування, предмети першої потреби та базові послуги персон або залежних від них членів родини. Під кримінальну відповідальність також не підпадають операції та трансакції, що пов’язані із наданням гуманітарної допомоги під егідою ООН або асоційованих з нею гуманітарних міжнародних організацій.

Директива, на думку депутатів, має включати мінімальні та пропорційні обсяги ув’язнення та фінансових стягнень в рамках кримінального переслідування за порушення санкцій ЄС або за їх обминання.

Зокрема, за порушення, що призвели до фінансових втрат в обсязі понад 50 000 євро, мінімальний термін ув’язнення передбачається на термін в 1 рік. За оборудки в обсязі понад 100 000 євро мінімальний термін ув’язнення зростає до 5 років. За ці злочини встановлюється також розмір штрафних стягнень. Зокрема, стягнення з фізичних або юридичних осіб за порушення санкцій ЄС зі здійсненням фінансових трансакцій або інших заходів економічної допомоги з використанням ресурсів ЄС на суму, що перевищує 100 000 євро, встановлюється на рівні не менше 10 000 000 євро.

«Країни-члени вживатимуть необхідних заходів для того, щоб порушення обмежувальних заходів ЄС будь-якою фізичною, юридичною персоною, установою або організацією, переслідувалися як кримінальний злочин, якщо такі дії здійснені свідомо та підпадають під ознаки, що визначені цим документом» , - йдеться у доповіді.

Під дії, на які поширюється кримінальна відповідальність, підпадають, зокрема, пряме або опосередковане надання будь-яких фондів або фінансових ресурсів для осіб або установ, які підпадають під санкції ЄС, дозвіл для таких персон в’їзду на територію ЄС, включаючи його повітряний та морський простір, або транзит територією ЄС або його країн-членів. Під ознаки злочину також підпадають будь-які трансакції або державні замовлення на користь країн або установ, які прямо або опосередковано знаходяться під контролем третіх країн або установ третіх країн, проти яких застосовуються обмежувальні заходи ЄС.

Злочином є також торгівля товарами, послугами або технологіями, їх імпорт, експорт, продаж, купівля, передання, транзит або транспортування, якщо такі дії були заборонені обмежувальними заходами ЄС.

Як повідомлялося, у зв’язку із повномасштабною агресією Росії проти України ЄС ухвалив вже 13 пакетів індивідуальних та секторальних санкцій проти країни-агресора, які, зокрема, передбачають відповідальність за спроби порушення обмежувальних заходів ЄС з боку персон та установ, на яких поширюються санкції, а також проти осіб та установи третіх країн, які допомагають обходити такі санкції Євросоюзу.