СБУ накрила медійний блок УПЦ МП, який розпалював ворожнечу і працював на ФСБ

Правоохоронці заявляють про викриття та нейтралізацію злочинної організації так званого медійного блоку УПЦ МП, які розпалювали релігійну ворожнечу, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє СБУ, Офіс гепрокурора.

"СБУ нейтралізувала у Києві злочинну організацію, яка проводила інформаційні диверсії на замовлення ФСБ. Зловмисники масово продукували та "розганяли" прокремлівські наративи та провокативні повідомлення, які повинні були дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію та розпалювати релігійну ненависть в Україні.

У результаті комплексних заходів СБУ викрила понад 15 учасників угруповання, чотирьох ключових фігурантів уже затримано. Серед них – один з очільників столичного храму УПЦ МП, який входив до агентурного апарату російської спецслужби".

"Учасники групи здійснювали розробку та висвітлення в медіа, в тому числі західних країн, викривленої інформації щодо процесу переходу релігійних громад УПЦ до ПЦУ.

Для поширення російських наративів використовували спільноти у соціальних мережах, відеохостинг YouTube та медіамайданчики.

За результатами проведених понад 20 обшуків у Київській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській областях та місті Києві вилучено докази протиправної діяльності та повідомлено про підозру 14 учасникам злочинної організації".

В СБУ зазначають, що наразі – "це одна із найбільших мереж ФСБ, яка діяла в Україні з початку повномасштабного вторгнення".

За даними слідства, координатором мережі в Україні був затриманий нині спецслубовцями клірик. Він відповідав за поширення матеріалів, в яких підбурювали до міжконфесійної ворожнечі та виправдовували агресивну війну проти України.

Для цього фігурант особисто інструктував "виконавців" – інших учасників злочинної організації, які діяли під виглядом "політекспертів" і готували провокативні дописи та відеосюжети.

Підготовлений контент розповсюджували через десятки підконтрольних каналів у Telegram та YouTube, а також на сторінках у Facebook та офіційних сайтах різних єпархій УПЦ МП.

В подальшому цей контент використовувала російська пропаганда для поширення фейків про Україну.

На підставі зібраних доказів чотирьом затриманим та ще десятьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);

ч. 3 ст. 161 (розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, вчинене організованою групою);

чч. 1, 2 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

Повідомляється, що наразі вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжного заходу ‒ тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.