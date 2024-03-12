ОВА: На розмінування правого берега Херсонщини піде два роки

Щонайменше два роки потрібно на розмінування правобережної частини Херсонської області, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Дуже засмічені вибухівкою наші землі й просуватися ними вкрай небезпечно. Особливо це стосується полів та лісосмуг.

Зараз третина правобережжя Херсонщини розмінована. Лише на цій площі вибухотехніки виявили та знищили більш ніж 155 тисяч мін, розтяжок, нерозірваних снарядів та іншої вибухівки".

Також очільник ОВА зазначив, що наразі над розмінуванням регіону працюють 1026 саперів. Це у десять разів більше ніж минулого року.

За прогнозами Прокудіна, за нинішньої динаміки на розмінування правобережної частини Херсонської області знадобиться два роки.