Євросоюз продовжив дію санкцій проти Росії ще на півроку

Європейський союз продовжив дію санкцій, які були введені проти РФ за війну в Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Рада ЄС.

Зазначається, що вони діятимуть до 15 вересня 2024 року. Існуючі обмежувальні заходи передбачають обмеження на поїздки фізичних осіб, заморожування активів і заборону на надання грошових коштів або інших економічних ресурсів фізичним і юридичним особам, які фігурують у переліку.

Санкції, як і раніше, застосовуватимуться до більш ніж 2100 фізичних і юридичних осіб, багато з яких стали об'єктом санкцій у відповідь на невиправдану і неспровоковану військову агресію Росії проти України, що триває.

У контексті перегляду санкцій, Рада ЄС також ухвалила рішення не продовжувати списки трьох осіб і виключити зі списку дев'ятьох померлих.

Санкції потрібно посилювати

Після 24 лютого 2022 року у відповідь на військову агресію Росії проти України ЄС масово розширив санкції проти РФ з метою значно послабити економічну базу країни, позбавити її критично важливих технологій і ринків, а також значно обмежити її здатність вести війну.

14 і 15 грудня 2023 року Європейська рада ухвалила висновки, в яких підтвердила своє рішуче засудження агресивної війни Росії проти України, що являє собою явне порушення статуту Організації Об'єднаних Націй.

Також вона підтвердила непохитну підтримку ЄС незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах своїх міжнародно визнаних кордонів, а також її невід'ємне право на самооборону від агресії Росії.

Рада ЄС також заявила, що здатність Росії вести агресивну війну має бути ще більше ослаблена, зокрема шляхом подальшого посилення санкцій, а також шляхом їхнього повного й ефективного здійснення та запобігання їхньому обходу.

Санкції ЄС проти Росії

23 лютого Європейський Союз затвердив 13-й пакет санкцій проти Росії. Рада ЄС ухвалила запровадити обмежувальні заходи стосовно ще 106 фізичних та 88 юридичних осіб, відповідальних за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Під нові санкції ЄС потрапили російські губернатори, окупаційні "чиновники" та представники Білорусі.

Згодом до 13-го пакету євросанкцій вирішила приєднатися Швейцарія.