ЗМІ: США готують для України пакет військової допомоги на 400 млн доларів

Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги для України на суму 400 млн доларів, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє кореспондент Reuters Ідріс Алі в X (Twitter) у вівторок, 12 березня, посилаючись на неназваних американських офіційних осіб.

The United States is preparing a $400 million weapons package for Ukraine, U.S. officials say. — Idrees Ali (@idreesali114) March 12, 2024

Подробиці поки не відомі. За словами співрозмовників Reuters, про пакет офіційно оголосять пізніше у вівторок.

Раніше телеканал CNN повідомляв, що Пентагон вивчає можливість використання останнього джерела фінансування для військової допомоги Україні, поки Конгрес не затвердив додаткові гроші. Пентагон має приблизно 4 млрд доларів із президентських коштів, але до цього їх не хотіли витрачати, доки Конгрес не гарантує їхнє поповнення.

Нагадаємо, за інформацією Bloomberg, Білий дім розглядає можливість використання близько $200 млн фінансування Пентагону для надання оперативної допомоги Україні.