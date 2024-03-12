Президент Румунії вирішив балотуватися на посаду генсека НАТО

Президент Румунії Клаус Йоганніс сьогодні, 12 березня, офіційно оголосив про бажання балотуватися на пост генсека НАТО, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє RFI.

"Я вирішив узяти участь у конкурсі на посаду генерального секретаря НАТО" , - заявив президент Румунії.

За словами президента, минуло два десятиліття відтоді, як Румунія стала членом НАТО, яка впродовж 75 років просуває демократію і свободу, а також створила велику мережу партнерів.

Він додав, що кардинальними цінностями Альянсу є верховенство закону, а повага до основних прав і свобод - це компас, який вів усіх до консолідації демократії.

"Парасолька НАТО запропонувала нам найсильніші гарантії безпеки в історії" , - сказав президент Йоганніс.

Війна в Україні

За його словами, військовий конфлікт у Європі став реальністю, яка ще кілька років тому здавалася малоймовірною. А Росію він назвав довгостроковою загрозою для європейського континенту.

Також він додав, що кордони НАТО набувають першорядного значення, і зміцнення східного флангу залишиться довгостроковим пріоритетом.

Йоганніс запевнив, що Румунія довела, що вона є оплотом стабільності та безпеки в регіоні. Країна ініціювала національний пакт з усіма сторонами про виділення 2% ВВП на оборону, і тепер Бухарест досяг 2,5% ВВП.

Хто ще міг би очолити НАТО

Нещодавно видання Politico написало про те, що президент США Джо Байден підтримує призначення прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду генсека НАТО після того, як закінчиться термін повноважень Єнса Столтенберга.

При цьому видання Sky News повідомляло, що Британія також підтримує кандидатуру Рютте. Варто зауважити, що повноваження Столтенберга закінчуються 1 жовтня 2024 року.

Однак наприкінці лютого Bloomberg написало, що Румунія повідомила країни НАТО про те, що планує висунути на посаду генерального секретаря Альянсу свого президента Клауса Йоханіса.