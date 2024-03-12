У ЄС підготували проєкти переговорних рамок про вступ для України та Молдови

Європейська комісія 12 березня офіційно представила Раді ЄС пропозиції щодо проєкту переговорних рамок – документів, які містять керівні принципи проведення переговорів про вступ, – для України та Молдови, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Проєкти переговорних рамок для України та Молдови ґрунтуються на досвіді попередніх розширень та поточних переговорів про вступ, "інтегрують переглянуту методологію розширення і враховують розвиток законодавства ЄС", зазначив виконавчий орган Євросоюзу.

Ці документи для обох країни складаються з трьох частин:

1) принципи, що регулюють переговори про вступ;

2) зміст переговорів;

3) процедура переговорів.

Тепер Рада ЄС має розпочати внутрішнє обговорення проєктів і схвалити їх. Після цього держава, що головує в Раді, представить узгоджену спільну позицію ЄС на першій міжурядовій конференції з кожною країною, що ознаменує формальний початок переговорів щодо вступу.

За даними ЗМІ, схвалення переговорних рамок може затягнутись на кілька місяців і статись уже після виборів до Європарламенту в червні.

Нагадаємо, Європейська комісія у січні розпочала роботу над проєктом переговорної рамки для України.

У понеділок віцепрем'єрка з європейської і євроатлантичної інтеграції України повідомила, що Київ завершив виконання усіх рекомендацій ЄК, необхідних для переходу до наступного етапу руху до ЄС.