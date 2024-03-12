У ЄБА оцінили збитки через блокування пунктів пропуску на польсько-українському кордоні

Через блокування пунктів пропуску на польсько-українському кордоні 67% топменеджерів членських компаній Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) заявили про відчутні наслідки для бізнесу, повідомляє Економічна правда.

Про це свідчать результати опитування, проведеного ЄБА.

"Вже понад чотири місяці тривають страйки на польсько-українському кордоні, внаслідок яких рух пунктами пропуску для вантажного транспорту значно ускладнений, а подекуди і зовсім неможливий. Дії протестувальників, що перешкоджають вільному руху вантажів, створюють додаткові виклики для бізнесу в Україні, робота якого й без того обтяжена реаліями воєнного часу.

В цілому, 67% опитаних нами топ-менеджерів членських компаній ЄБА повідомили про те, що їхній бізнес відчув на собі наслідки страйків на польсько-українських пунктах пропуску", - йдеться у повідомленні.

За даними 36 учасників опитування Асоціації, загальна сукупна сума збитків з початку страйків становила принаймні 24,8 млн євро. У перерахунку на одну компанію - це майже 700 тис євро збитків в середньому.

Зазначається, що страйки суттєво вплинули на вартість логістики. 98% опитаних компаній заявляють про зростання цін на послуги транспортування продукції.

При цьому 23% компаній повідомляють про зростання цін до 50%, 32% - зростання на 50-75%, 25% - зростання на 75-100%. 16% респондентів повідомили про зростання цін на більше ніж 100%, додали в ЄБА.

57% опитаних компаній втратили замовлення через блокування кордону. У середньому, компанії відчули падіння замовлень на рівні 25%. Крім цього, страйки негативно вплинули на плани половини опитаних компаній щодо розширення чи розвитку бізнесу.

"Страйки впливають на діяльність як експортерів, так і імпортерів. Серед компаній, що взяли участь у опитуванні, 66% ведуть експортну діяльність та 91% проводять імпортні операції.

Крім прямих фінансових втрат, компанії повідомляють про негативний вплив страйків на поточні і майбутні контракти компаній, шкоду діловій репутації, створення загрози продовольчому забезпеченню, порушення ланцюгів постачань, зростання цін та зменшення конкурентоздатності, зростання складських затрат та перенавантаження складів, загрозу зупинки виробництва та навіть закриття підприємств", - заявили в Асоціації.

Спеціальне опитування щодо економічного впливу страйків на бізнес проводились у період лютий–березень 2024 року. Участь узяли фахівці 44 членських компаній Асоціації.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що на кордоні польські фермери повністю перекрили рух вантажівок з України до Польщі за напрямами пунктів пропуску "Шегині", "Ягодин", "Угринів" та "Устилуг".