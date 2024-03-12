Шмигаль: Єврокомісія затвердила переговорну рамку про вступ України до ЄС

Єврокомісія сьогодні, 12 березня, затвердила переговорну рамку про вступ України до Європейського союзу, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Єврокомісія затвердила переговорну рамку про вступ України до Євросоюзу! Відповідні пропозиції представлені Раді ЄС" , - повідомив прем'єр.

Шмигаль зауважив, що Україна стала ще на крок ближче до старту переговорів та членства в Європейському Союзі.

"Цей крок - свідчення досягнень України, нашої трансформації та того факту, що Україна обов’язково буде членом ЄС. Пріоритет нашого Уряду - зробити так, аби це сталося якнайшвидше" , - додав Шмигаль.

Вступні переговори

Нагадаємо, у грудні минулого року лідери країн Європейського союзу під час саміту схвалили рішення про початок переговорів з Україною щодо членства у блоці.

Фактично вступні переговори ще не розпочалися. Для цього, зокрема, було необхідно, щоб Єврокомісія сформувала рамкові умови.

Ще 9 лютого спікер Єврокомісії Ана Пісонеро заявляла про те, що ЄК має представити рамкові умови протягом найближчих тижнів.